Yeni sezon hazırlıklarını Slovakya'da sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında karşılaştığı Spartak Trnava'ya 3-2 mağlup oldu.
Beşiktaş, Stadion Antona Malatinskeho'da oynanan hazırlık maçında Spartak Trnava ile karşılaştı. Siyah-beyazlılar müsabakaya; Doğan Alemdar, Taylan Bulut, Tiago Djalo, Emirhan Topçu, Rıdvan Yılmaz, Wilfred Ndidi, Salih Özcan, Vaclav Cerny, Orkun Kökçü, İlhan Fakılı ve Semih Kılıçsoy 11'iyle başladı.
Müsabakanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan Beşiktaş, sahadan 3-2 mağlup ayrıldı. Kartal'ın gollerini İlhan Fakılı ile Tiago Djalo kaydetti.
Kaynak: İHA