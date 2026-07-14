Doğayla iç içe gerçekleşen şenlikte, köy halkı ve davetliler bir araya gelerek hasret giderdi. Gün boyu süren etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, katılımcılar gönüllerince eğlendi.

2E094C82 A704 431E 8F0E F68Fc73C2Ef7Programda konuşan Dernek Başkanı Ömer Demirci, bu tür organizasyonların hem kültürel değerlerin yaşatılması hem de hemşehriler arasındaki dayanışmanın güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şenliğe katılan herkese teşekkür etti.

7754678F 6A53 4381 B505 44874Db7F2EfKonuşmaların ardından yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılar doyasıya eğlenirken, 21. Seyran Şenliği birlik ve beraberlik içerisinde sona erdi.

Kaynak: BÜLTEN