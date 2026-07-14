Doğayla iç içe gerçekleşen şenlikte, köy halkı ve davetliler bir araya gelerek hasret giderdi. Gün boyu süren etkinlikte birlik ve beraberlik mesajları verilirken, katılımcılar gönüllerince eğlendi.

Programda konuşan Dernek Başkanı Ömer Demirci, bu tür organizasyonların hem kültürel değerlerin yaşatılması hem de hemşehriler arasındaki dayanışmanın güçlenmesi açısından büyük önem taşıdığını belirterek, şenliğe katılan herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından yöresel müzikler eşliğinde halaylar çekildi. Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte katılımcılar doyasıya eğlenirken, 21. Seyran Şenliği birlik ve beraberlik içerisinde sona erdi.