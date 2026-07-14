Düzenlemeyle 15-18 yaş grubundaki çocuklara uygulanan ceza indirimlerinin belirli suçlarda kaldırılabilmesi ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına hükmedilebilmesi öngörülüyor.

AK Parti tarafından hazırlanan “Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunuldu. Yürürlük ve yürütme hükümleriyle birlikte 18 maddeden oluşan teklif, 7 ayrı kanunda değişiklik yapılmasını içeriyor.

15-18 yaş grubunda ceza indirimi kaldırılabilecek

Teklifle Türk Ceza Kanunu’nun 31’inci maddesinde değişikliğe gidilmesi planlanıyor. Buna göre hâkim; suçun işlenme biçimini, failin amacını, kastın ağırlığını ve daha önce kasıtlı bir suç nedeniyle hapis cezası alıp almadığını değerlendirecek.

Kasten öldürme veya sonucu ağırlaşmış yaralama suçlarını işleyen 15-18 yaş arasındaki çocuklara, hâkimin takdiri doğrultusunda herhangi bir ceza indirimi uygulanmayabilecek. Böylece ağır suçlarda müebbet veya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesinin önü açılacak.

Düzenleme, 12-15 yaş arasındaki çocukları da kapsıyor. Kasten öldürme ve sonucu ağırlaşmış yaralama suçlarında, belirlenen şartların oluşması halinde hâkim daha düşük oranda ceza indirimi uygulayabilecek.

Ayrıca suçta tekerrür hükümlerinin uygulanabileceği yaş sınırı 18’den 15’e indirilecek. Bu değişiklikle özellikle suç örgütlerinin 15-18 yaş grubundaki çocukları suç faaliyetlerinde kullanmasının önlenmesi ve caydırıcılığın artırılması hedefleniyor.

Ebeveynlere verilen cezalar artırılacak

Teklifle, Türk Ceza Kanunu’nda düzenlenen “Aile Hukukundan Kaynaklanan Yükümlülüğün İhlali” suçunun ceza sınırları da yükseltilecek.

Aile yükümlülüklerinin ihmal edilmesi sonucunda çocuğun kasten öldürme veya sonucu ağırlaşmış yaralama suçu işlemesi halinde, ebeveynlere verilecek ceza yarısından iki katına kadar artırılabilecek.

İnfaz önce kapalı cezaevinde başlayacak

Çocuk hükümlülerin cezalarının doğrudan çocuk eğitimevlerinde infaz edilmesi uygulamasında da değişiklik yapılacak. Cezanın infazına çocuk kapalı ceza infaz kurumunda başlanacak. İyi hâlli olduğu belirlenen çocuklar daha sonra eğitimevlerine gönderilebilecek.

Koşullu salıverilme hesabı değişiyor

Kasten öldürme, cinsel dokunulmazlığa karşı suçlar, uyuşturucu üretimi ve ticareti ile suç örgütü kurma suçlarında koşullu salıverilme süreleri yeniden düzenlenecek.

Mevcut uygulamada çocuğun 15 yaşını dolduruncaya kadar cezaevinde geçirdiği bir gün, iki gün olarak hesaplanıyordu. Yeni düzenlemeyle söz konusu suçlarda cezaevinde geçirilen bir gün, bir gün olarak kabul edilecek.

Ateşli silahını gerekli dikkat ve özeni göstermeden muhafaza ederek silahın bir çocuğun eline geçmesine neden olan kişilere bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası verilmesi öngörülüyor.

Kanun kapsamı dışında kalan kesici, delici ve yaralayıcı aletlerin çocuklara satılması, çocuklar tarafından satın alınması ve taşınması da yasaklanacak. Bu kurallara aykırı hareket edenlere idari yaptırım uygulanacak.

Yeni ifade “adli süreçteki çocuk” olacak

Mevzuatta kullanılan “suça sürüklenen çocuk” ifadesinin yerine “adli süreçteki çocuk” tanımı getirilecek. Bu değişiklikle, hakkında kesinleşmiş mahkûmiyet kararı bulunmayan çocukların masumiyet karinesinin korunması amaçlanıyor.

Ceza sorumluluğu bulunmayan çocuklar için uygulanan barınma, eğitim, sağlık, bakım ve danışmanlık tedbirlerine yenileri de eklenecek.

Yeni düzenlemeler kapsamında çocuklara sosyal ve toplumsal hizmetlere katılma, dijital risklerden korunma, kitap ve kütüphane faaliyetlerine yönlendirilme, çevre temizliği ve çevreye saygı eğitimi ile tütün, nikotin, alkol, kumar ve uyuşturucu bağımlılığına karşı destek tedbirleri uygulanabilecek.