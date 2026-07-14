Olay, kırsal Eskiköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Nermin O. (58) kiraz toplamak için çıktığı ağaçta dengesini kaybederek yaklaşık 3 metre yükseklikten yere düştü.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı kadın, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan tetkik ve ilk tedavisinin ardından sağlık durumunun ciddiyeti nedeniyle Nermin O., ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilerek tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ