Kaza, merkez Osmangazi ilçesi Şehreküstü Mahallesi Cemal Nadir Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşıdan karşıya geçmek isteyen kadın ile bebeğine seyir halindeki halk otobüsü çarptı.



Çarpmanın etkisiyle kadın ve bebek yaralanırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulansla Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kadının yanında bulunan çocuklar kazayı yara almadan atlatırken, olayın ardından büyük korku yaşadı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.