İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında kadın hakimi silahla vurarak yaralayan savcının yargılanmasına devam edildi. Duruşmada celse arasında açıklanan mütalaada sanığın 42 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mütalaaya karşı savunma yapan sanığın kendisini hedef alması üzerine duruşma savcısı, 'Müdahale etmeyeyim diyorum ama şahsıma yönelik sözler söyleniyor' dedi. Sanık ise, 'Başkanım rica ediyorum bu savcıyı susturur musunuz?' ifadelerini kullandı.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi binasında 13 Ocak 2026'da hakim Aslı K.'yi tartışma sırasında silahla vurarak yaralayan Anadolu Adliyesi'nde görevli Cumhuriyet Savcısı Muhammed Çağatay K.'nin yargılanmasına devam edildi. İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, mahkeme başkanı tarafından celse arasında cumhuriyet savcısının mütalaasını açıkladığı belirtildi. Mütalaada sanık Muhammed Çağatay K'nin 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'silahla ve zincirleme şekilde tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'ısrarlı takip' suçlarından toplam 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Sanık duruşmada savcıya 'İşini bilmiyor' dedi

Mütalaaya karşı savunma yapan tutuklu sanık Muhammed Çağatay K., 'Tutuklu bir dosyada iki buçuk ay sorasına duruşma günü verildi. Sizin amacınız biran önce mütalaa verilsin de karar çıksın. İddianame olduğu gibi kopyala yapıştır yapılıp, mütalaa olarak önümüze konuldu. Belli ki savcı işini pek bilmiyor' dedi.

Sanık duruşma salonunda basın mensuplarına dönerek, 'Sizin yaptığınız haberler de buna sebep oldu, durumu manipüle ettiniz' ifadelerini kullandı. Mahkeme başkanı ise, 'Bana dönerek savunmanızı yapın' dedi.

Sanık duruşmada savcıyı hedef aldı: 'Başkanım rica ediyorum bu savcıyı susturur musunuz?'

Sanık Muhammed Çağatay K'nin şahsına yönelik beyanlarda bulunması üzerine duruşma savcısı, 'Müdahale etmeyeyim diyorum ama şahsıma yönelik sözler söyleniyor' dedi. Sanık ise, 'Başkanım rica ediyorum bu savcıyı susturur musunuz?' ifadelerini kullandı.

Ardından savunmasına devam eden tutuklu sanık Muhammed Çağatay K., 'Yok kişilik hakkı bilmem ne. Ne kişilik hakkı? Bu şekilde gaddarca muameleye maruz kalan insan saldırır. Siz benim normalde silah taşımadığımı, sadece o gün taşıdığımı iddia ediyorsunuz. Sorun arkadaşlarıma, ben her zaman silah taşıyorum. Hayret bir şey. Ben liyakatsız derken inanın çok hafif söylüyorum. Savcı bey hukuk fakültesi 2. sınıf dersi 'şüpheden sanık yaralanır' ilkesi size bir şey çağrıştırır mı? Savcı bu ilkenin üzerinde tepiniyor. Savcı beyin hukukla hiçbir ilgisi yok, hukuku çiğniyor. Ben başka bir meslek mi yaptım? Ya ben savcılık yapmadım ya bu arkadaş (duruşma savcısını göstererek) başka bir yerden geldi. Bunu bilgisizlikten yaptı, biraz da korkusundan. Savcı şu mütalaası ile toplumun zekası ile alay ediyor. 68 günde iddianameden copy paste yapabilmiş' şeklinde konuştu.

'Her zaman benim gibi sanık bulamazsınız'

Muhammed Çağatay K., 'Olayı magazinsel boyuta çevirmemek için sustum. Müştekiye hiçbir kızgınlığım kalmadı, tüm kızgınlığım kendime. İlk bir ay odama kamera ile giriyorlardı acaba intihar etti mi diye. Müştekinin işlemiş olduğu şantaj ve tehdit suçlarını anlatmadım. 'Anlatmıyorum aslında, anlatsam ihraç olur' dedim. Benim hatamın cezasını verin. Her zaman benim gibi sanık bulamazsınız. 12 yaş büyük birisi tarafından manipüle edildim. Param, hatta cinsel olarak bile. Ben bu işten her halükarda zararlı çıkacağım. Babam artık kalp hastası, bu bir ömür devam edecek. Ama hayatını kaybetse bunun hesabını kim verecek. Kolayca manipüle edebileceği yaşça küçük bir erkekle cinsel ilişki yaşayıp, sonra bunu açıklayacağını söyleyen birisi hakimlik yapamaz. Şantaj suçu ile ilgili hiçbir işlem yapılmadı. Benim telefon şifrem ve hakim hanımın cinsel ilişki görüntüleri izlenmek için mi istenmiştir?' dedi.

'Evlenme teklif etmek içimden gelmedi'

Sanık Muhammed Çağatay K. savunmasının devamında, 'Evet hatalı bir ilişkiydi. Ama evlenme gibi bir isteğim vardı. Bir gün müşteki benim evimdeydi. Birlikte vakit geçiriyorduk. Bir ara cep telefonuna girdim onun. Whatsapp bölümünden arşivlenmiş mesaja bastım. Bir kız arkadaşı ile mesajına baktım. Avukat arkadaşı 'Aslı seni bununla tanıştırmak istiyorum' diyor, Aslı da 'Ya olabilir' diyor. Kesinlikle hayır demiyor. Bu anlattığım şey sizlere basit gelebilir. Üzerime bir ağırlık çöktü o mesajı gördükten sonra. Telefonu kenara koydum. Hiçbir şey söylemedim, ağzımı açmadım. Çünkü söylediğim an ayrılmam gerekiyordu. Ayrılmaya cesaret edemedim. Sonrasında kendisine soğukluğum oldu. Benim erkekliğime kadar laf etti. Bir tartışma yaşadık ve beni engelledi. Bana hamile olduğunu söyledi. Benim evlenme teklif etmek içimden gelmedi. O gün gittik, gebeliği sonlandırdık. Çok pişmanım. Hatalıyım, evlilik teklif etmeliydim. Sonra yine birlikte vakit geçirmeye devam ettik. Kürtaj işleminden sonra bir sıkıntı çıkarsa diye hep yanında kaldım' ifadelerini kullandı.

Duruşma sanığın savunması ile sürüyor.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Savcı Muhammed Çağatay K. ile müşteki hakim Aslı K.'nın 2023'ün ortalarından beri duygusal birliktelik yaşamaya başladıkları, duygusal yakınlığın zamanla ilerlediği ancak bir süre sonra ayrıldıkları, şüpheli K.'nın mesleki kariyerinin olumsuz etkileneceğini düşünerek bu birlikteliği sonlandırmak istediği, anne ve babasıyla müştekinin aynı sitede oturmaları nedeniyle ailesinin yanına gittiği zamanlarda müştekinin ya da oğlunun vereceği olumsuz tepkilere muhatap olma ve bu durumu anne ve babasına izah edememe endişesini taşıdığı, tek çıkar yolun ise müştekinin İstanbul'dan başka bir şehre tayin isteyip taşınması ve gitmesi olduğuna karar vererek, onu bu yönde ve dozu giderek artan bir şekilde zorlamaya başladığı kaydedildi. Şüpheli Savcı Muhammed Çağatay K.'nın zaman zaman müşteki Aslı K.'nın adliyedeki çalışma odasına gittiği, tehdit içerikli mesaj ve görseller gönderdiği, iletişim araçlarını kullanarak temas kurmaya çalışmak suretiyle müştekinin üzerinde ciddi bir huzursuzluk oluşmasına ve güvenliğinden endişe duymasına neden olduğu, şüphelinin müştekinin her türlü iletişim kanallarından kendisini engelleme çabasına rağmen gizli numaralardan aramalar yaparak ya da banka dekontlarının işlem açıklamalarına yazdığı ifadelerle söz konusu tehditlerini devam ettirdiği aktarıldı. Şüpheli Muhammed Çağatay K. ile müşteki Aslı K.'nın çalışma odasındayken tekrar tartıştıklarının belirtildiği iddianamede, tartışmanın devamında müştekinin ısrarla dışarıya çıkmasını istemesine rağmen şüphelinin odayı terk etmediği, üzerinde taşıdığı tabancayı çıkartıp müştekinin yüzüne doğrulttuğu, o sırada çay ocağında çalışan Yakup K.'nın odaya girdiği, müştekinin Yakup K.'dan yardım istediği, şüphelinin silahını tekrar çıkartarak ateş ettiği, hayati vücut bölgesinden müştekiyi yaraladığı ve hemen ardından yine müştekiyi vurma kastıyla yaptığı ikinci atışın ise araya giren tanığın etkili müdahalesi sonucunda amacına ulaşamadığı ifade edildi. Hazırlanan iddianamede şüpheli Muhammed Çağatay K.'nın 'kadına karşı kasten öldürmeye teşebbüs', 'cebir ve tehdit kullanmak suretiyle iş yeri dokunulmazlığını ihlal', 'silahla ve zincirleme şekilde tehdit', 'kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek' ve 'ısrarlı takip' suçlarından toplam 20 yıl 2 aydan 42 yıl 3 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.