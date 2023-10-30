İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'nde çalışan bir temizlik personeli olan R.Y., platonik bir aşk beslediği adliyedeki bankada çalışan S.K.'ya cinsel saldırı girişiminde bulundu. S.K.'ya sürekli mesajlar göndererek tacizde bulunan R.Y., 27 Nisan'da korkunç bir olay yaşattı. İddialara göre, R.Y., adliyede S.K.'yı takip ederek tuvalete kilitleyip cinsel saldırıda bulundu. Ancak S.K., elinden kaçmayı başardı ve hemen şikayetçi oldu. R.Y. hakkında 21 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.

Tacizler, R.Y.'nin mart ayından itibaren S.K.'ya sürekli olarak sosyal medya üzerinden mesajlar göndermesiyle başladı. S.K., bu istenmeyen ilgileri reddetmesine rağmen, R.Y. cinsel içerikli mesajlarına devam etti. S.K., R.Y.'den kaçmak ve adliyede güvende hissetmek için bankadan dışarı çıkamaz hale geldi. İşe gitmek S.K. için korku ve panik dolu bir deneyime dönüştü.

27 Nisan'da yaşanan olayda, S.K. adliyenin B Blok'undaki tuvalete gittiğinde, kapı kilidinin sesini duydu ve R.Y.'yi arkasında gördü. R.Y. ani bir saldırıyla kadının kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı. S.K., yardım çığlıkları atarak tuvalet kabini içine sığınmaya çalışsa da başarılı olamadı. R.Y., kadından kendisini öpmesini istedi. Ancak S.K. kaçmayı başardı ve hemen şikayette bulundu.

R.Y. suçlamaları reddetse de, S.K., mesajların ekran görüntülerini dilekçesine ekledi. Savcılık, şüphelinin kadına yönelik tuvalette cinsel saldırı girişiminde bulunduğunu teşebbüs aşamasında kaldığını belirtti ve R.Y.'ye 21 yıla kadar hapis cezası talebiyle dava açıldı.