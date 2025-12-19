Kripto para piyasaları; ticaret savaşları, ABD’de zaman zaman yaşanan hükümet kapanmaları, faiz indirimlerine yönelik belirsizlikler ve artan jeopolitik risklerin etkisiyle dalgalı bir seyir izledi. Bu tablo en belirgin şekilde Bitcoin üzerinde hissedildi. Yıl içerisinde 126 bin dolar seviyesinin üzerine çıkarak tarihi zirvesini gören Bitcoin, buna rağmen yılı yaklaşık yüzde 13’e ulaşan bir değer kaybıyla kapatma riskiyle karşı karşıya.

Bitcoin’deki bu zayıflık, kripto varlık piyasasının geneline de yansıdı. Yıl boyunca kaydedilen rekorlar büyük ölçüde Bitcoin ile sınırlı kalırken, güçlü ETF girişleri ve ABD’de Başkan Donald Trump’ın kripto paralara yönelik daha ılımlı tutumu dahi piyasada kalıcı bir toparlanmayı beraberinde getirmedi.

NTV’ye konuşan kripto para piyasaları uzmanı Helin Çelik, 2025’te volatilitenin yüksek olduğunu ve piyasanın “Bitcoin sezonu” ağırlıklı ilerlediğini belirtti. Çelik, “Bitcoin 126 bin doların üzerini test etmişken, altcoin piyasasında aynı hareketliliği görmek mümkün olmadı. Sadece birkaç kripto parada, özel haber akışlarıyla sınırlı yükselişler yaşandı” dedi.

Uzmanlara göre genel bir altcoin sezonunun oluşmaması, yatırımcıların temkinli duruşunu pekiştirdi. Belirsizliklerin sürdüğü ortamda piyasanın yönü, küresel ekonomik gelişmeler ve para politikalarına dair netleşmelere bağlı olmaya devam edecek.