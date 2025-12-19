Kendi YouTube kanalında yaptığı yayında kullandığı bazı ifadeler gerekçe gösterilerek “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla gözaltına alınan Gültekin’in, ifadesinde şu beyanlarda bulunduğu öğrenildi:

“Videoyu ben kendi ikamet adresimde 17 Aralık 2025 tarihinde akşam saatlerinde çektim. Video içeriğinin tamamını hatırlıyorum ancak ben dosyada çözümleme metninde herhangi bir suç unsuru görmedim. Hangi yanıltıcı bilgiyi yaydığıma dair somut bir tespit yok. Video baştan sona tamamen siyasi yorum, güncel olayların yorumu. Adını vererek herhangi bir kimseye hakaret ettiğim bir cümle dahi yok. O yüzden herhangi bir savunma yapacak durumum yok. Suç unsuru olarak kabul edilen kısımların tespiti yapılmadığı için savunma yapabilecek durumda değilim.”

Levent Gültekin, savcılık ifadesi alınmadan dosya üzerinden adli kontrol istemiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Hakimlik, Gültekin'in adli kontrolle serbest bırakılmasına hükmetti.