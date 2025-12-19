İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, oyuncu Saadet Ezgi Eyüboğlu hakkında uyuşturucu veya uyarıcı maddeyi kullanmak amacıyla satın alma, kabul etme ya da bulundurma ile madde kullanımı suçlamalarıyla gözaltı kararı çıkarıldı.

Soruşturma kapsamında Eser Küçükerol ve İsmail Ahmet Akçay için uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, Yiğit Macit, Mehmet Ali Gül, Gizem Türedi ve Mehmet Güçlü için fuhşa teşvik ve aracılık, Saim Macit hakkında ise 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanun’a aykırılık suçlamalarıyla işlem yapıldı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda toplam 8 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda ruhsatlı, ruhsatsız ve kurusıkı tabanca, çeşitli fişekler, 8 tablet uyuşturucu hap, kristal şeklinde uyuşturucu, 5 likit uyuşturucu, içerisinde uyuşturucu olduğu değerlendirilen 51 kartuş, çok sayıda aparat ile uyuşturucu madde öğütücüsü, üstünde ve altında 100'er dolar bulunan boş kağıtlarının da yer aldığı deste ile orta kısımları kesik 19 sahte dolar ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.