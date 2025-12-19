Geçtiğimiz hafta yaşandığı belirtilen olayda, spor salonu sahibi Önder K.’nin rakip işletmeyi saf dışı bırakmak amacıyla bir plan yaptığı iddia edildi. Bu plan kapsamında Berkan G.’nin para karşılığında rakip spor salonuna üye olduğu öne sürüldü.

Olay günü antrenmanların sürdüğü ve salonda yüzlerce kişinin bulunduğu sırada Berkan G.’nin, spor salonunun soyunma odasına hidrojen siyanür içerdiği tespit edilen sıvı bir madde dökerek hızla uzaklaştığı iddia edildi.

Kısa süre içinde salonu kaplayan yoğun ve keskin koku, nefes almayı güçleştirince sporcular ve eğitmenler tedbir amaçlı binadan çıkarıldı.

Yetkililer tarafından yapılan ilk incelemelerde, soyunma odasına sıvı halde hidrojen siyanür içeren bir maddenin döküldüğü belirlendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarında, Berkan G.’nin sırt çantasıyla defalarca soyunma odasına girip çıktığı, son çıkışında ise ellerini koklayarak salondan ayrıldığı görüldü.

Şüphelinin maddeyi salonun geneline yaymak istediği ancak son anda vazgeçtiği ihtimali üzerinde durulduğu belirtildi.

Salon çalışanları olay sırasında içeride 7-8 yaş grubunda çocukların da bulunduğunu belirterek, “Kokuyu fark eder etmez salonu boşalttık. Birkaç dakika daha geç kalınsa çok daha ağır sonuçlar yaşanabilirdi” dedi.

Olayın ardından Berkan G. ile azmettirici olduğu iddia edilen Önder K. gözaltına alındı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık tarafından başlatılan geniş çaplı soruşturma ise devam ediyor.