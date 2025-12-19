Terörsüz Türkiye için yapılan çalışmalar devam ederken spor karşılaşmalarında taraftarların bu sürece olan tepkileri tehlikeli boyutlara ulaştı. Teksas Taraftar grubunun bir süredir PKK ve lideri Abdullah Öcalan’a yönelik sert tezahüratları dikkat çekiyordu. Bu söylemler Mardin 1969 maçı sonrasında daha da sertleşmiş, son olarak DEM Parti’nin etkili ismi Leyla Zana hedef alınmıştı.

Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratlar Türkiye genelinde ciddi bir gündem oluşturdu. Konu TBMM’ye bile taşındı. Hem DEM Parti, hem de mecliste grubu bulunan partilerin vekillerinden art arda kınama mesajları yayınlandı.

ENES ÇELİK’İN AÇIKLAMALARI ABARTILDI

Küfürlü tezahüratların gündemi oyalaması üzerine Bursaspor Başkanı Enes Çelik bir açıklama yapmak zorunda kalmıştı. Başkan Çelik, “Spor; dili, kimliği, inancı ve düşüncesi ne olursa olsun insanları aynı tribünde, aynı heyecanda buluşturan; sevgi, kardeşlik ve dayanışma duygularını güçlendiren evrensel bir değerdir. Futbol da bu yönüyle rekabetin ötesinde, birleştirici bir güçtür ve asla ayrıştırmanın, ötekileştirmenin aracı olmamalıdır. Bu çerçevede, Bursaspor’un Soma’da oynadığı deplasman maçında tribünlerden yükselen Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahürat yanlıştır ve kabul edilemez. Bu tür ifadeleri doğru bulmadığımı açıkça ifade ediyorum. Bu, müsamaha gösterilecek bir durum değildir. Ancak bu tür olayları körüklemek de son derece yanlıştır. Öte yandan, söz konusu tezahürat üzerinden Bursaspor taraftarına yönelik ağır ithamlarda kabul edilemezdir.

Unutulmamalıdır ki tribünlerin kendine özgü dinamikleri vardır. Zaman zaman refleksleri, tepkileri ve enerjileri istenmeyen yöne evrilebilir. Ancak buradan her zaman düşmanlık üretmek doğru değildir. Doğru olan; yanlış ve hatalı söylemlerin karşısında durmak ve bu tür hataların tekrarlanmamasını sağlamaktır. Sevgili Bursaspor taraftarları; Süper Lig yürüyüşümüz emin adımlarla devam ederken, sizleri bu tür konularda daha duyarlı ve sorumlu davranmaya davet ediyorum. Bursaspor üzerinden, vatandaşlarımız arasında düşmanlık ve ayrıştırma yaratılmak istendiğinin farkındayım. Takımımızı içine düşürüldüğü mali ve sportif çıkmazdan nasıl birlikte çıkardıysak, bu oyunu da yine birlikte bozacağız. Kimse endişe etmesin.” demişti.

Ortamın yumuşaması adına yapılan bu açıklamalar abartılarak özellikle doğu bölgesi medyasında abartıldı. Bazı medya kuruluşları bu açıklamaları, hadsiz açıklama olarak değerlendirdi. Amid Haber sitesi Başkan Çelik’in bu açıklamalarını, “Bursaspor Başkanı Enes Çelik’ten Hadsiz Açıklama, Özür Yerine Tehdit Etti” başlığıyla haberleştirirken, Serhat News adıyla yapan medya kuruluşu ise “Çelik Leyla Zana’yı Hakareti Savundu” başlığını attı.

Attıkları başlıklarla ortamın daha da gerilmesine katkı sağlayan medya kuruluşları, ülkede ırkçılığı yeniden hortlatmaya çalıştı. Yapılan bu haberler, sosyal medyaya da taşındı. Ağza alınmayacak küfür ve tehditlerin yapıldığı paylaşımlar tehlikeli boyutlara ulaştı. Gerilimin artması üzerine İçişleri Bakanlığı ile Adalet Bakanlığı’nın harekete geçtiği de öğrenildi.

Yapılan paylaşımların takibe alındığı, halkı kin nefret ve düşmanlığa sevk eden paylaşımlar ve kişiler hakkında yasal işlem başlatılacağı öğrenildi.