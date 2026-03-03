Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı şubat ayı enflasyon rakamları, milyonlarca emeklinin maaşlarına yansıyacak iki aylık artış oranını ortaya koydu.

TÜİK verilerine göre, Türkiye’de tüketici fiyat endeksi şubat ayında aylık bazda yüzde 2,96 artış gösterirken, yıllık enflasyon oranı yüzde 31,53 olarak gerçekleşti.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çatısı altındaki SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşları, yılda iki kez gerçekleşen enflasyon oranları doğrultusunda yeniden belirleniyor.

Ocak ayında açıklanan yüzde 4,84’lük enflasyon oranının ardından, şubat ayındaki yüzde 2,96’lık artış da eklendiğinde emeklilerin iki aylık toplam zam oranı yüzde 7,94 olarak hesaplandı.

Ocak–haziran dönemine ilişkin kesin maaş artışı, mart, nisan, mayıs ve haziran aylarına ait enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından belirlenecek. Böylece ilk altı aylık enflasyon oranı, temmuz ayında yürürlüğe girecek zam oranını kesinleştirecek.