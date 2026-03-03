İftar saatine kısa bir süre kala düzenlenen etkinliklerde çocuklar gönüllerince eğlenirken, aileler de yarışmalara katılarak coşkuya ortak oldu. İnegöl Belediyesi tarafından Ramazan ayına özel hazırlanan Ramazan Çocuk Şenlikleri, hafta sonları ilçenin farklı mahallelerinde vatandaşlarla buluşmayı sürdürüyor. Her Cumartesi ve Pazar günü iftar öncesinde gerçekleştirilen programlar, çocuklara hem keyifli hem de hafızalarda yer edecek anlar yaşatıyor.

Çocuklar İçin Hafızalara Kazınan Bir Ramazan

Bu hafta Cumartesi günü Kurşunlu Mahallesi’nde, Pazar günü ise Yeniceköy Mahallesi’nde kurulan etkinlik alanları adeta şenlik havasına sahne oldu. Yüzlerce çocuğun katılım sağladığı organizasyonda; ayağını yerden kes, huniye halka atma, taş-kâğıt-makas ve pinpon topuyla basket gibi birbirinden eğlenceli oyunlar oynandı, yarışmalar düzenlendi. Parkurlarda kıyasıya mücadele eden çocuklara günün sonunda çeşitli hediyeler verildi.

ANNE BABALAR DA YARIŞMALARA KATILDI

Etkinlikler yalnızca çocuklara hitap etmekle kalmadı, anne ve babalar için düzenlenen özel yarışmalarla aileler de sahneye çıkarak heyecanı birebir yaşadı. Ramazan’ın paylaşma, dayanışma ve birliktelik atmosferine uygun olarak kurgulanan programlar, mahalle halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

İnegöl Belediyesi tarafından Ramazan ayı süresince farklı mahallelerde devam etmesi planlanan Ramazan Çocuk Şenlikleri, önümüzdeki haftalarda da çocuklar ile aileleri aynı çatı altında buluşturmayı sürdürecek.