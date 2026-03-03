Halk arasında "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan vaiz ve hafız Ahmet Mahmut Ünlü, Ensonhaber’e özel açıklamalarda bulundu. Cübbeli Ahmet Hoca, Çağlar Cilara’nın yönelttiği soruları yanıtladı. Programda, İran’a yönelik saldırılar ve İsrail’in geleceğiyle ilgili önemli değerlendirmeler ele alındı. Ünlü, “İsrail yok olacak mı?” sorusuna ilişkin görüşlerini de paylaşarak yanıt verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, "Kesinlikle yok olacaklar. İsrail'in yaptıkları Kuran-ı Kerim'de anlatılıyor. Allah, kıyamete kadar hesap soracağım en kötü azapları tattıracağım diyor. Şimdi yine yüksekler, buna aldanılmaması lazım. Kesinlikle dağıtılacak, yaptığı işler de oraya götürüyor." şeklinde konuştu.