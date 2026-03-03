Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, KOSGEB aracılığıyla hazırlanan “İstihdamı Koruma Destek Programı Uygulama Yönetmeliği” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Düzenleme ile imalat sanayisinde istihdamın korunması ve artırılmasına yönelik sigortalı çalışanları kapsayan destek programının usul ve esasları belirlendi.

Program kapsamında sağlanacak destek, 31 Aralık tarihine kadar istihdamını koruyan işletmeler için geçerli olacak. Başvuru süreci ve ödeme takvimiyle ilgili detaylar ise Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile KOSGEB tarafından ayrıca duyurulacak.

Destekten yararlanabilmek için işletmelerin, 2025 yılı Kasım-Aralık dönemine ait ortalama aylık prim gün sayısını 2026 yılı boyunca aylık bazda koruması gerekecek. Ödeme talep edilen ayda bildirilen prim gün sayısının, bir önceki yılın Kasım-Aralık ortalamasına eşit ya da daha yüksek olması halinde, ilgili ayda istihdamın korunduğu kabul edilecek.

Tekstil, hazır giyim, deri ve ilgili ürünler, mobilya ile kot aksesuarları, çıtçıt, düğme, fermuar ve benzeri ürünlerin imalatını yapan işletmeler, istihdamlarını korumaları halinde destekten faydalanabilecek. Bu kapsamda, her bir ay için 30 prim günü karşılığında 3 bin 500 lira ödeme yapılacak.

Belirtilen sektörler dışında faaliyet gösteren ve imalat sanayisinde yer alan KOBİ statüsündeki işletmelere verilecek destek miktarı, firmanın kullandığı kredi tutarı esas alınarak belirlenecek. Ancak kredi üst limiti, işletmenin bir önceki yılın Kasım ve Aralık aylarına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde iş yeri bazında bildirilen prime esas kazanç toplamının aylık ortalamasını aşamayacak.

Sağlanacak destek, en fazla 6 ay anapara geri ödemesiz ve toplam 36 ay vadeli kredi için uygulanacak 10 puanlık destek oranı üzerinden hesaplanacak. Ödemeler, istihdamın korunması şartına bağlı olarak gerçekleştirilecek. Destek tutarı, bu koşulun sağlandığı ay sayısının 12 aya oranı dikkate alınarak belirlenecek.

Başvurular, uygulama takvimi doğrultusunda oluşturulacak çevrim içi portal üzerinden yapılacak. Destek talebinde bulunan işletmelerin ilgili aya ait istihdam verileri, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları üzerinden kontrol edilecek.

Program kapsamında kullanılacak toplam kaynak miktarına ilişkin üst sınırlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tespit edilecek. Belirlenen limitlerin dolması halinde yeni başvuru kabul edilmeyecek.

Öte yandan, KOSGEB’in yürüttüğü diğer destek programlarından yararlanan işletmeler, aynı destek unsuru için Bakanlık tarafından sağlanan bu destekten ayrıca faydalanamayacak. İşletmelerin aynı kalem için iki farklı kurumdan eş zamanlı destek alması mümkün olmayacak.

Gerçeğe aykırı beyan durumunda destekler geri alınacak

Destek kapsamında yapılacak ödemeler, işletmenin ödeme talebinde bulunduğu ayı izleyen ayın sonuna kadar gerçekleştirilebilecek. Gerekli görülmesi halinde ödeme takviminde değişiklik yapma yetkisi Bakanlıkta olacak.

Program çerçevesinde işletmeler, en geç 31 Mart 2027 tarihine kadar ödeme başvurusunda bulunabilecek, bu tarihten sonra yapılacak talepler kabul edilmeyecek.

İşletmenin gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun tespit edilmesi ya da yönetmelikte belirtilen diğer nedenlerle desteğin sona erdirilmesine karar verilmesi durumunda, henüz ödenmemiş destekler iptal edilecek. Daha önce ödenmiş tutarlar ise ödeme tarihinden itibaren işleyecek yasal faiziyle birlikte genel hükümler doğrultusunda geri alınacak.

Buna karşılık, işletmenin tasfiye sürecine girmesi, faaliyetini sonlandırması, devredilmesi, bölünmesi ya da başka bir işletmeyle birleşmesi gibi nedenlerle desteğin son bulması halinde, bekleyen ödeme başvuruları değerlendirmeye alınmayacak; ancak daha önce yapılmış destek ödemelerinin iadesi talep edilmeyecek.