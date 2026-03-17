İlçe Emniyet Müdürü Burak Lehimer'in ev sahipliğinde Akçay Polisevi'nde gerçekleştirilen programa Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş'ın yanı sıra emniyet birim amirleri ve çok sayıda polis memuru katıldı. Birlik ve beraberlik mesajlarının verildiği iftar programında, Ramazan ayının manevi atmosferi paylaşıldı.

İftarın ardından emniyet personeliyle sohbet eden Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, emniyet teşkilatının ilçedeki huzur ve güven ortamının sağlanmasındaki önemine dikkat çekti. Kaymakam Odabaş, 'Halkımızın güvenliği için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan emniyet mensuplarımızla aynı sofrayı paylaşmaktan mutluluk duyuyorum. Mesai mefhumu gözetmeksizin sürdürdüğünüz bu kutsal görevde hepinize başarılar diliyor, yaklaşan Ramazan Bayramınızı şimdiden tebrik ediyorum.' dedi.