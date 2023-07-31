İlklere imza atan Gebze Belediyesi tarafından Gebze Driftfest isimli bir etkinlik düzenlendi. Gebze Driftfest’e katılan profesyonel sporcuların heyecan ve adrenalin dolu drift şovları adeta nefesleri kesti.KOCAELİ (İGFA) - İlklere imza atan Gebze Belediyesi tarafından geçtiğimiz Pazar günü Gebze Driftfest isimli bir etkinlik düzenlendi. Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ev sahipliğinde düzenlenen Gebze Driftfest’e AK Parti Gebze İlçe Başkanı Recep Kaya, ilçe gençlik kolları başkanı Bilal Durmuş Kurt, belediye meclis üyeleri, mahalle muhtarları, protokol ve Gebzeliler katıldı.

Gençlerin ve sporseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Diriftfest, birçok ünlü sporcunun katılımı ile gerçekleşti. Festivalde kısa bir selamlama konuşması gerçekleştiren Başkan Büyükgöz, “Öncelikle Gebzeli hemşerilerimizi saygıyla selamlıyorum. Bazı şeyler vardır görünmeyen sevdalar, görünmeyen gizli potansiyeller. Bugün burada drift sevdalılarının, hayranlarının olduğunu görüyoruz. Sizlerde görüyorsunuz büyük bir seyirci kalabalığı var. Burada gençler ağırlıklı. Şu anlama geliyor; gençlerin bazı arayışları var. Biz de bu arayışlara cevap vermek adına bugün bu festivali düzenledik. Festivalimize katılan tüm sporseverleri kutluyoruz. Gebze’de daha önce olduğu gibi ilkleri yapmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Gerekli tedbirlerin alındığı trafiğe kapalı alanda gerçekleştirilen Gebze Driftfest’e katılan profesyonel sporcuların sergilediği ‘drift’ gösterilerini, alanı dolduran Gebzeliler ilgiyle izledi. Gebze Belediyesi tarafından ilki gerçekleştirilen Gebze Driftfest’e ayrıca, belediyenin sosyal medya hesaplarını aktif olarak takip eden vatandaşlardan kurayla belirlenenler, gösteri yapan araçlarda ‘drift’ heyecanı yaşadı.