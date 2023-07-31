Batman’ın Sason ilçesinde kendi işlettiği bir kafede bozulan buzdolabını tamir etmek isteyen bir vatandaş elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.BATMAN (İGFA) - Alınan bilgiye göre olay Sason'da Orta Mahalle'de yaşandı.

Olayda buzdolabını tamir etmek isteyen 47 yaşındaki Aykut Çelik elektrik akımına kapıldı.

Vatandaşların olay yerinden Acil Sağlık ekiplerini aramasıyla Çelik, önce Sason Devlet Hastanesi'ne akabinde de Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Çelik, hayatını kaybetti.

Olayla ilgili Sason İlçe Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı.