Manisa Büyükşehir Belediyespor Aerobik Cimnastik takımı, İstanbul’da düzenlenen Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası’nda 5 madalya 1 kupa kazanarak, organizasyona damgasını vurdu.MANİSA (İGFA) - Türkiye Cimnastik Federasyonu Aerobik Cimnastik Kulüplerarası Türkiye Şampiyonası, İstanbul’da TCF Sancaktepe Kamp Eğitim Merkezi’nde düzenlendi.

Manisa Büyükşehir Belediyesporlu cimnastikçiler, 3 şampiyonluk, 1 ikincilik ve 1 üçüncülük kazandı. Elde ettikleri bu sonuçlarla 15-17 yaş kategorisinde takım olarak şampiyon olan yeşil beyazlı sporcular, şampiyonluk kupasının da sahibi oldu.

Sporcularımızın Başarıları 18+ yaş Okay Arsan Türkiye üçüncülüğü,

15-17 yaş tek erkeklerde Göktürk Balcı Türkiye şampiyonu

15-17 yaş tek kadınlarda Selin Özermiş Türkiye ikinciliği

15-17 yaş çiftlerde Göktürk Balcı, Selin Özermiş Türkiye şampiyonluğu

15-17 yaş grup kategorisinde Sahra Saylan, Yudum Atan, Ömür Günay, Selin Özermiş, Göktürk Balcı Türkiye şampiyonu oldu.

Bunun yanında kazandıkları madalyalarla 15-17 yaş kategorisinde takım olarak Türkiye şampiyonu olan Manisa BBSK’lı sporcular, şampiyonluk kupasını kazandı.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Yönetim Kurulu Üyesi Ali Caner Vatansever, şampiyonaya ilişkin yaptığı açıklamada, “Başta antrenörlerimiz Mehmet Ali Ekin ve Ezgi Pazarcık olmak üzere tüm sporcularımızı elde ettikleri başarılı sonuçlardan ötürü tebrik ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.