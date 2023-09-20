Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde toplamda 8 bin metre uzunluğunda silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapımı çalışmaları devam ediyor.

Lapseki Kaymakamlığı Lapseki Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından 2023 yılında, yol standartlarının geliştirilmesi çerçevesinde ilçeye bağlı Dişbudak-Nusratiye köyleri arasına 3 bin 300 metre, yine ilçeye bağlı Umurbey beldesi Balcılar Grup Yoluna bin 600 metre, Eçialan-Dondurma köyleri arasına bin 500 metre ve D 200 Karayolu-Kangırlı köyü arası bin 600 metre olmak üzere toplamda 8 bin metre uzunluğunda silindir ile sıkıştırılmış beton yol yapımı çalışmaları sürüyor.

Dişbudak- Nusratiye köyleri arasına yol yapım çalışmasını yerinde inceleyen Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Köylere Hizmet Götürme Birliği Meclis Üyeleri Halil Özer, Hasan Engin, İlçe Özel İdare Müdürü Aydın Şafak Kılıçaslan, İlçe Jandarma Komutanı Berat Demirtuğ, İlçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut, köy muhtarları ile birlikte yol çalışmasını yerinde görüp yetkili firmadan bilgi aldı. Yol çalışmalarının 1 ay içerisinde tamamlanması hedefleniyor.