CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığındaki Merkez Yönetim Kurulu (MYK), daha önce feshedilen 22 il başkanlığından 15'ine yeni il başkanı atadı. Kurul ayrıca 7 ilde il ve merkez ilçe yönetimlerini görevden alma kararı aldı.

3 İSİM HAKKINDA İHRAÇ KARARI

Öte yandan, daha önce görevden alınan İzmir İl Başkanı Çağatay Güç ile bugün görevden alınan Giresun ve Trabzon il başkanları, kesin ihraç istemiyle disiplin kuruluna sevk edildi.

CHP Sözcüsü Müslim Sarı, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, MYK kararıyla Afyonkarahisar, Giresun, Trabzon ve Ortahisar, Yozgat, Burdur, Aydın ve Tekirdağ il ve merkez ilçe yönetimlerinin görevden alındığını açıkladı.

Sarı, "Daha önce bazı il ve ilçe başkanlarımızla, partinin kurumsal kimliğini zedeleyen iş, eylem ve davranışları ile butlan sürecindeki tutumları nedeniyle yollarımızı ayırmıştık. Bazı çevreler, CHP'nin il başkanı bulamadığı ve bu yüzden buraları boş bıraktığı yönünde bir yaygara çıkarıyor. Gerçek bu değil. Her ilde en az 7-8 il başkanı adayımız var. Bu isimleri ince eleyip sık dokuyarak değerlendiriyoruz, mülakatlar yapıyoruz ve MYK'da ortak kanaat oluşturarak atamalarımızı gerçekleştiriyoruz. Zaman farkı tamamen bundan kaynaklanıyor" dedi.

26 İL YÖNETİMİ FESHEDİLMİŞTİ

CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) son toplantısında da, 26 il yönetiminin feshedilmesini kararlaştırmış 7 il başkanını da ihraç etmişti.

Bu iller şu şekildeydi:

Ağrı ve Ağrı'nın aynı zamanda merkez ilçesi, Aksaray, Amasya, Batman, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Düzce ve Akçakoca ilçesi, Eskişehir, Hakkari, Iğdır, Kars, Kırıkkale, Manisa, Mardin, Muğla, Muş, Niğde ve merkez ilçesi, Nevşehir, Osmaniye ve merkez ilçesi, Samsun, Sivas, Tunceli ve Sinop.

Başkanları ihraç edilen iller ise şöyleydi; Denizli, Muğla, Eskişehir, Sinop, Düzce, Kars, Tunceli.