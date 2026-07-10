657 sayılı Devlet Memurları Kanunu kapsamında yapılacak personel alımında adaylar, 2024 KPSS Ortaöğretim (P94) puanına göre değerlendirilecek. Başvuru yapacak adayların KPSS'den en az 60 puan almış olması gerekiyor.

BAŞVURULAR 20 TEMMUZ'DA BAŞLAYACAK

Başvurular 20-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında e-Devlet üzerinden Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım sistemi aracılığıyla elektronik ortamda yapılacak. Şahsen, posta veya kargo yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek.

YAŞ VE EĞİTİM ŞARTI

Başvuru yapacak adayların;

Herhangi bir ortaöğretim (lise) programından mezun olması,

1 Ocak 2026 tarihi itibarıyla 25 yaşını doldurmuş, 35 yaşını doldurmamış olması,

2024 KPSS P94 puan türünden en az 60 puan almış olması,

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun genel şartlarını taşıması gerekiyor.

SÖZLÜ SINAVA ÇAĞRILACAKLAR

KPSS puan sıralamasına göre her il için belirlenen kontenjanın 5 katı kadar aday sözlü ve/veya uygulamalı sınava davet edilecek. Nihai başarı sıralaması ise KPSS puanı ile sözlü sınav puanının aritmetik ortalaması alınarak oluşturulacak.

BURSA İÇİN 22 KONTENJAN

EGM'nin açıkladığı kontenjan dağılımına göre Bursa'da görev yapmak üzere 22 sözleşmeli hizmetli istihdam edilecek. Adaylar başvuru sırasında tercih ettikleri ildeki farklı emniyet birimlerinde görevlendirilebilecek.

Başvuru süreci ve sınava ilişkin tüm duyurular, Kariyer Kapısı sistemi ile Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecek.