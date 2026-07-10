Belediyeden yapılan ilana göre ihale, 28 Temmuz Salı günü saat 11.00'de İnegöl Belediyesi Encümen Toplantı Salonu'nda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesi kapsamında kapalı teklif usulüyle gerçekleştirilecek.

İhale kapsamında Cerrah Ürün Toplama Merkezi'nde bulunan iki tarımsal ürün alım-satım işyeri, Halhalca Mahallesi'ndeki kahvehane ile Tahtaköprü Mahallesi'ndeki bir işyeri olmak üzere toplam 4 işyeri kiraya verilecek. Ayrıca Muratbey, Doğanyurdu ve Gazelli mahallelerinde bulunan toplam 3 tarla da 3 yıllık süreyle kiralanacak.

İşyerleri için aylık tahmini kira bedelleri 500 TL ile 3 bin TL arasında değişirken, tarlalar için yıllık tahmini kira bedelleri ise 4 bin TL ile 15 bin TL arasında belirlendi.

İhaleye katılacak isteklilerin ihale dosyasını satın almaları zorunlu olacak. Gerçek ve tüzel kişilerden ikametgâh, kimlik, imza sirküleri, geçici teminat, belediyeye borcu olmadığına dair belge ve ihale dosyası alındı makbuzu gibi belgeler istenecek. Tarla ihalelerine katılacaklardan ayrıca Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) belgesi de talep edilecek.

Başvurular, 28 Temmuz 2026 Salı günü saat 10.00'a kadar İnegöl Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi'ne elden veya iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilecek. Postadaki gecikmeler ise dikkate alınmayacak.

Belediye, ihale komisyonunun ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olduğunu, komisyonun ihaleyi yapmama kararına ise itiraz edilemeyeceğini duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi