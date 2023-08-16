Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 17 Ağustos 1999 depreminin 24. yılında afete hazırlıkta örnek Kocaeli sloganıyla deprem gerçeğini hep gündeminde tutuyor.KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli’ni depreme karşı dirençli bir şehir haline getirmek amacıyla birçok projeyi hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi şimdi de 1999 depreminden önce inşa edilen binaları olası bir afete hazırlıklı hale getirmek için gerekli adımları atıyor.

“Yerli Yerinde Hizmet ve Eser Dolu 4 Yıl” sloganıyla gerçekleşen basın toplantısında, “Kocaeli’de öncelikli olarak taranması gereken 250 bin bina var. Biz bu binaların hızlı bir şekilde incelemesini yapacağız” diyen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, afetle mücadelede kendine yeten bir şehir olma mantığında hareket edildiğini ifade etmişti.

250 BİN BİNA DETAYLI TARANACAK

Kentsel Dönüşüm Dairesi ile Afet İşleri Dairesi Başkanlığı’nı kuran, akademik çevrelerle oluşturulan Deprem Kurulu ile Afet Eylem Planı hazırlayan ve buna bağlı olarak 14 maddelik Afet Eylem Planını hayata geçirmek için akademisyenlerle ve alanında uzman isimlerle çalışma grupları oluşturan Büyükşehir, deprem gerçeğini gündeminin ilk sırasında tutuyor. Son olarak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İMO Kocaeli Şubesi ile arasında yapılan protokole göre, 1999 Gölcük depremini geçiren ve Sismik Tehlike Bölgeleri Haritasında 1. Derece Tehlikeli alanda kalan 250 bin yapı detaylı olarak taranacak. Proje kapsamında ilk 6 aylık dilimde 160 bini aşkın yapı stokunun taraması tamamlanacak. Yapılacak ikinci bir protokolle de sonraki 3 ay içinde 90 bin yapının daha incelenmesi hedefleniyor. İncelenecek yapı stoku sayısı 250 bin olacak.

İSKÂN VE RUHSAT BELGELERİ TARANIYOR

İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Zemin Deprem İnceleme Şube Müdürlüğü ise yaklaşık 314 bin yapının taranmasına yönelik bina envater çalışması yürütüyor. Yapım yılı 2008 ve sonrası yapıların MAKS’a (Mekansal Adres Kayıt Sistemi’ne) kayıtlı olması sebebiyle bu tarihten önceki yapılara ait iskan ve ruhsat belgelerini tarayan Büyükşehir ekipleri bugüne kadar 159.019 belgeyi sayısallaştırdı. Bu belgenin 33.128 adedini bina ile eşleştirerek her yapıya ait bir kimlik numarası veren Büyükşehir’in bu yöndeki çalışması devam ediyor.