Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun ilk iki toplantısında kararların oy birliğiyle alınmasının umut verici olduğunu belirten Erdoğan, bu yaklaşımın devam etmesini diledi. Terörsüz Türkiye hedefine mutlaka ulaşacaklarını ve şehit ile gazilerin fedakarlıklarının boşa gitmediğini göstereceklerini ifade etti.

Toplantı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde 1 saat 40 dakika sürdü. Erdoğan, kabine gündemine dair değerlendirmelerinde Balıkesir’de yaşanan deprem sonrası devletin tüm kurumlarının vatandaşların yanında olduğunu vurguladı. Arama kurtarma çalışmalarının tamamlandığını, hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü aktardı. Kentsel dönüşüm için muhalefet, belediye ve kent sakinlerinin el ele vermesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan, şehit Eren Bülbül ile Jandarma Astsubay Ferhat Gedik’in sekizinci yıl dönümünde onları rahmetle andı. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmak için kararlılık mesajı verdi. TBMM’de kurulan komisyona her türlü desteği verdiklerini söyledi. Terörle mücadelede Türkiye’nin önünde bir fırsat penceresi açıldığını belirterek bu fırsatın iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı, görevdeki 11. yılını tamamladıklarını ve halka hizmetin en büyük onur olduğunu dile getirdi. Dış politikada Afrika’da büyükelçilik sayısının arttığını, Gazze’ye yönelik insani yardım ve diplomatik çabaların sürdüğünü ifade etti. İsrail’in Filistinlilere yönelik saldırılarına en net tepkiyi Türkiye’nin verdiğini söyledi. Gazze’de yaşanan vahşetin durdurulması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması için gereken her şeyin yapıldığını belirtti.

Ekonomiye ilişkin olarak turizm gelirlerinde rekor kırıldığını, enflasyonun 14 aydır aralıksız düştüğünü aktardı. Temmuz ayında enflasyonun 44 ayın en düşük seviyesine indiğini ancak istenen seviyeye henüz ulaşılamadığını ifade etti. Sanayi üretiminin iyi gittiğini ve KOBİ desteklerinin artacağını söyledi.

Türkiye’nin güçlü ve zorlu bir mücadeleden geçtiğini belirten Erdoğan, “Türkiye’nin yükselişine kimse engel olamaz” dedi. Hem dış hem de içteki düşmanlarla kararlı bir şekilde mücadele ettiklerini söyledi.

Sahte diploma ve elektronik imza ile ilgili soruşturmalara değinen Erdoğan, devletin ilgili kurumlarının suçu tespit edip şikayet ederek şüphelilerin yakalanmasını sağladığını belirtti. Devletin itibarını zedelemeye çalışanlara karşı kararlılık mesajı verdi.

Erdoğan, muhalefetin İmam Hatip okullarıyla ilgili linç kampanyasının yalan olduğunu ortaya çıkınca özür dilemek yerine geri çekildiklerini söyledi. Manavgat’ta yaşanan olaylarda ellerindeki delilleri mahkemeye sunmaları gerektiğini ifade etti. Türkiye’nin yolsuzluk ve suç örgütleriyle mücadelesinin sulandırılamayacağını vurguladı.