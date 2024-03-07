Hemen hemen herkes hayatının bir kısmında bel ağrısı yaşamaktadır. Oluşan bu bel ağrılarının bir çoğu kısa süre içerisinde geçmektedir. Ancak bazı bel ağrıları bu süre zarfı içerisinde geçmez hatta daha kötü bir hal alarak sürekli olarak kişinin ağrı ve acı çekmesine sebep olabilmektedir. Bu şekilde var olan ve üç aydan fazladır süren ağrılar kronik bel ağrıları olarak algılanmaktadır.

Bel ağrılarının oluşumunda;

Yanlış oturuş pozisyonları, yanlış ve ani şekilde yapılan hareketler,

Ağır yük kaldırma ve buna bağlı olarak bel bölgesinde meydana gelen harabiyet,

Yaşa bağlı olarak kemiklerde meydana gelen deformasyonlar yer almaktadır.

Tüm bu sebepler arasında halk arasında en sık karşılaşılan bel ağrısının sebebi ağır kaldırmaya bağlı oluşan bel ağrısıdır. Ağır kaldırma sonucu oluşan bel ağrısı verdiği zarara göre kronik ya da akut bel ağrısı olabilir.

Kaldırılan ağırlığın nazaran daha hafif olması ya da daha kısa süreli kaldırılması daha az harabiyet vereceği için akut bel ağrısı olabilir ve kişinin dinlenmesi ile kısa süre içerisinde geçebilmektedir.

Bel omurlarında meydana gelen zedelenmenin derecesine bağlı olarak bel ağrısı kronik bir hal alabilir. Özellikle fıtık oluşumu ve disk kayması bel ağrısının uzun vadede çekilmesine ve kişinin bundan sonraki hayatı boyunca zaman zaman bel ağrısı yaşamasına sebep olmaktadır.

Bel Ağrısı Tedavisi

Bel ağrısının birden fazla sebebi olabilir. Bu sebeplerden kaynaklı oluşan bel ağrılarının bazıları tedaviye dahi gerek duyulmadan kişinin dinlenmesi ile zamana bağlı olarak iyileşebilmektedir.

Bel fıtığı ve disk kaymalarından meydana gelen bel ağrılarında öncelikli olarak yapılması gereken kişinin bir fizik tedavi uzmanına gitmesi ve uzman doktorun görüşü üzerine gerekli tetkiklerin yapılması gerekmektedir. (MR, tomografi, vb.)

Bazı olgular cerrahi müdahale gerektirmektedir. Bazı olgular ise uygulanacak fizik tedavi kürü zamana bağlı olarak iyileşme gösterebilmektedir.

