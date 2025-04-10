Sağlık Bakanlığı’nın 2024 yılında akıllı ilaç kullanılması konusunda bazı düzenlemeler yapmıştı. Yapılan düzenleme kapsamında bazı ilaç türlerinde aile hekimleri hastalarının taleplerini geri çevirmeye başladı.

Mide koruyucu, antibiyotik, ağrı kesici gibi ilaçların her ne kadar yazılması kısıtlanmasa da doğru dozda ve zamanda kullanılması için daha hassas davranıldığı görülüyor.

Vatandaşların “Sağlık Bakanlığı aile hekimlerinin bazı ilaçları yazmasını yasaklamış. Artık aile hekimleri, mide koruyucu, antibiyotik ve ağrı kesici yazmıyor. Reçete yazmaları yasaklanmış?” gibi söylemler ise yanlış biliniyor.

2024 yılında yayımlanan kararnamede aile hekimlerine herhangi bir ilaç grubunu yazmasını engelleyen bir madde konulmadı. Yeni düzenleme, hastaların daha düzenli ve doktor kontrolünde ilaç kullanılmasını öngörüyor.

Kaynak: HABER MERKEZİ