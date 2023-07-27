Bursa'nın İnegöl ilçesinde arkadaşından motosiklet alan Hasan Y. trafik ekipleri tarafından uygulamada durduruldu. Yapılan sorgulama motosikletin çalıntı olduğunu fark eden ekipler Hasan amcayı gözaltına aldı.

İnegöl ilçesinde Ankara Caddesi üzerinde uygulama yapan trafik ekipleri bir motosikletliyi durdurdu. Hasan Y.’nin kullandığı motosikletin plakasız olduğunu fark eden ekipler, motoru şase numarasından sorguladı. Motosikletin Bilecik Pazaryeri’nden çalındığını gören ekipler sürücüyü gözaltına almak istedi. Sürücü Hasan Y. ise “Ben motoru çalmadım. Çalıntı olduğundan da haberim yoktu. Motoru arkadaşım Sinan’dan aldım.” Dedi. Hasan Y. bu sözlerine rağmen ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı. Motosiklet ise Olay yeri inceleme ekiplerinin, incelemesi sonrası otoparka alındı.

Bu tür olaylardan örnek alınmasını isteyen trafik ekipleri, plakasız , ruhsatsız veya herhangi bir fatura kaydı olmayan motosikletleri ne emanet ne de satın alın diyerek vatandaşları uyardı.

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