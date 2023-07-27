Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin iki yıldır geleneksel olarak düzenlediği 'Evvel Zaman Masal Şenliği', üçüncü kez Hatay'da gerçekleştirildi. Asrın felaketi olarak anılan depremin en çok etkilediği bölgelerden biri olan Hatay'da, çocuklar için unutulmaz bir etkinlik düzenlendi. 'Evvel Zaman Masal Şenliği', depremin çocuklar üzerinde bıraktığı izleri, renkli masallarla silmeyi hedefledi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021 yılında pandemiden etkilenen çocuklara moral vermek amacıyla başlatılan 'Evvel Zaman Masal Şenliği', bu yıl Hataylı afetzede çocuklar için organize edildi. Şenliğin teması, "Acil Durumlarda Müşahhas Olmayan Kültürel Mirasın Korunması" olarak belirlendi. Bu önemli etkinlik kapsamında, Antakya Bursa Kütahya Konteyner Kenti, Reyhanlı Kuletepe Köyü, Defne Aknehir Köyü ve Samandağ Hızır Meydanı'nda 16 masal anlatıcısı, üç gün boyunca küçük depremzedelerle buluştu.

Kökleri kültür dünyasının derinlerine uzanan masallar, çocuklara umut aşılamak için kullanıldı. Evvel Zaman Masal Şenliği sayesinde depremin yıkıcı psikolojik etkisinden uzaklaşan çocuklar, masalların renkli dünyasına yüzlerindeki gülücüklerle eşlik etti. Etkinlik boyunca gerçekleştirilen atölyeler, obje ve çocuk tiyatrosu ile Karagöz gölge oyunu gösterileri, çocuklar tarafından büyük bir beğeniyle takip edildi.

Hatay'da düzenlenen üçüncü Evvel Zaman Masal Şenliği, çocuklara unutulmaz bir deneyim yaşatarak depremin olumsuz etkilerini renkli masallarla silmeyi başardı. Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin bu anlamlı etkinliği, afetzede çocuklara umut dolu bir gelecek için önemli bir adım oldu.