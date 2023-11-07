Dernek yönetimiyle birlikte İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneğini ziyaret eden Başkan Mahsuni Canbay, yönetim kurulu ile istişarelerde bulundu.

Ziyaretin ardından bir açıklama yapan İnegöl Ahıska Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Rüstem Musaoğulları,

Bu akşam Mahsuni Canbay hocamızı derneğimizde ağırlamaktan büyük mutluluk duyduk. Hep birlikte üzerinde güven, huzur içinde yaşadığımız İnegöl’ümüzü konuştuk. Yaklaşan yerel seçimlerde İnegöl’ümüzü içerisinde daha yaşanabilir ve daha güzel noktaya taşımak adına fikir alışverişinde bulunduk. Bu noktada kişiliği, yöneticilik deneyimi ve vizyonu ile İnegöl’ümüze yeni bir heyecan katacağına inandığımız Mahsuni Canbay hocamızdan sorumluluk alarak önümüzdeki yerel seçimlerde aday olması ricasında bulunduk. Bizler Ahıska camiası olarak oluşacak adaylık sürecinde topyekûn, tüm varlığımızla Mahsuni Canbay hocamıza desteğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.