İnegöl Belediyesi, ilçedeki eğitim kurumlarının ihtiyaçlarına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, okul idaresi ve öğrencilerin talepleri doğrultusunda Mediha Hayri Çelik Fen Lisesi yerleşkesinde yeni bir semt sahası oluşturuluyor.

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2026-2027 eğitim öğretim yılının ilk gününde okulu ziyaret eden İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, öğrencilerle bir araya gelerek yeni eğitim öğretim yılında başarı dileklerini iletti. Başkan Taban, beraberindeki heyetle birlikte okulda devam eden çalışmaları da yerinde inceledi. Okul Müdürü Fatih Selvi ile birlikte saha alanında incelemelerde bulunan Taban, okul öğretmenleriyle de bir araya gelerek değerlendirmelerde bulundu.

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500 METREKARELİK ALAN SAHA OLACAK

Okul yönetimiyle iş birliği içerisinde sürdürülen çalışma kapsamında, toplam 500 metrekarelik alan üzerinde 15x29 metre ölçülerinde bir semt sahası okula kazandırılıyor. İnegöl Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından sürdürülen çalışmalar kapsamında öncelikle saha zemininin hazırlığı gerçekleştiriliyor.

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Zemin hazırlıkları kapsamında saha içerisine alt temel ve mıcır malzemeleri serilerek alan, yapay çim uygulamasına uygun hale getiriliyor. Zemin hazırlığının tamamlanmasının ardından yapay çim uygulaması ise okul yönetimi tarafından gerçekleştirilecek.

Kaynak: BÜLTEN