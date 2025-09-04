TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu, ahşap palet ve ambalaj sektöründe vergi kayıplarını önlemek, kayıt dışı ekonomiyi engellemek ve istihdamı artırmak için faturalarda uygulanan yüzde 20 KDV tutarına 9/10 oranında tevkifat uygulanması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin lojistik ve sanayi altyapısının vazgeçilmez unsurlarından biri olan ahşap ambalaj ve palet sektörü, son yıllarda hızla büyüyen yapısıyla dikkat çekiyor. Yalnızca üretim değil, istihdam açısından da önemli bir alan olan sektör, binlerce işletme ve on binlerce çalışanıyla ekonomiye katkı sağlıyor. Ancak kayıt dışı ticaretin yaygınlığı ve vergi kayıpları, sektörün önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

TAPSİAD Başkanı Akın Balcıoğlu, sektörün geleceğini güvence altına alacak bir adım olarak, KDV tevkifatı düzenlemesini işaret etti. Balcıoğlu, dilekçe ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’na başvurduklarını belirterek, bu uygulamanın hayata geçirilmesi halinde devletin vergi gelirlerinin artacağını, firmaların üzerindeki yükün hafifleyeceğini ve kayıt dışılığın büyük ölçüde engelleneceğini ifade etti.

Türkiye’de yılda milyonlarca adet palet üretiliyor ve bu üretim, özellikle ihracata yönelik sanayilerin en kritik lojistik ihtiyaçlarını karşılıyor. Ahşap ambalaj sektörü, hem iç piyasada hem de dış ticarette taşıma ve depolama zincirinin vazgeçilmez bir parçası. Bununla birlikte, işletme sayısı ve istihdam kapasitesi açısından da dikkat çeken sektörün, alınacak tedbirlerle önümüzdeki yıllarda çok daha yüksek bir üretim ve istihdam hacmine ulaşması bekleniyor.

Balcıoğlu, yapılacak düzenlemenin yalnızca mali disipline katkı sağlamakla kalmayacağını, aynı zamanda yeni yatırımların önünü açacağını da dile getirdi. Sektörün büyümesiyle birlikte daha fazla istihdam oluşturduğuna işaret eden Balcıoğlu, "Bu düzenleme sektörümüzü güçlendirecek, ülke ekonomisine ve iş gücüne doğrudan katkı sağlayacaktır" mesajını verdi.