Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Kocaeli Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde yürütülen Körfezray Metro Projesi kapsamında tünel imalatlarında kullanılacak beton blokların üretimi için kurulan 12 bin metrekare kapalı alana sahip fabrikada mesai kesintisiz sürüyor.

Çift vardiya sistemiyle faaliyet gösteren ve 120 kalıptan oluşan 20 set segment kalıbı bulunan tesiste, günde ortalama 40 ring segment üretiliyor. Proje tamamlanana kadar toplam 40 bin ring segmentin imal edilmesi planlanıyor. Üretilen beton bloklar, Seka Metro çalışma sahası ile İtfaiye Bölgesi ve Fındıklı'daki stok alanlarında muhafaza ediliyor.

Tünel imalatında dayanıklılık ve sızdırmazlık sağlayan segmentlerin iç çapı 5,70 metre, dış çapı 6,30 metre ve kalınlığı ise 30 santimetre olarak tasarlanıyor. 5 ana ve 1 kilit olmak üzere toplam 6 parçadan oluşan yaklaşık 22,5 ton ağırlığındaki her bir ringin üretiminde, 8,5 metreküp yüksek mukavemetli (C45/55) beton kullanılıyor.