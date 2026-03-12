MediaMarkt Türkiye, mağaza yatırımlarına devam ediyor. Balıkesir'in Edremit ilçesinde bulunan mağazasını yenileyerek farklı bir lokasyona taşımaya hazırlanan MediaMarkt, 13 Mart'tan itibaren yeni mağazasıyla hizmet vermeye başlayacak. Toplam 1.664 metrekare satış alanına sahip olacak yeni mağaza; geniş ürün gamı, deneyim alanları ve interaktif bölümleriyle bölgedeki teknoloji tutkunlarına daha konforlu bir alışveriş ortamı sunmayı hedefliyor. MediaMarkt Türkiye, yeni mağazada yarısına yakını kadın olmak üzere 26 kişiye istihdam sağlayacak.

Mağazada özel olarak tasarlanan interaktif alanlarla yeni teknolojilerin deneyimlenebileceği bölümler, ziyaretçilere teknolojiyi keşfetme fırsatı sunacak. On binlerce ürünün sergileneceği yeni mağazada, akıllı telefonlardan kulaklıklara, giyilebilir teknolojilerden bilgisayar ve tabletlere, elektrikli ev aletlerinden beyaz eşya, televizyon, ses sistemleri ve oyun konsollarına kadar birçok kategoriden ürün, ziyaretçilerle buluşacak. MediaMarkt ayrıca mağaza açılışına özel olarak seçili ürünlerde geçerli bir kampanya da düzenlediğini duyurdu.