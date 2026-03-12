Söğüt'e bağlı Hamitabat köyünde, yüzde 50'si Söğüt Köylere Hizmet Götürme Birliği tarafından desteklenen 809 bin 200 metre damlama sulama borusu, 6 köyde yaklaşık 300 dekar örtü altı tarım arazisinde kullanılmak üzere 58 çiftçiye dağıtıldı. Programa Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut ve Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürü Çetin Ayvalık katıldı.

Söğüt Kaymakamı Murat Yayabaşı, 'Çiftçilerimizin üretim kapasitesini artırmak ve tarımsal verimliliği desteklemek amacıyla hayata geçirdiğimiz bu damlama sulama desteğinin tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar getirmesini diliyoruz' dedi.