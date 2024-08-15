Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, sağlık alanındaki yeni stratejileri hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, önümüzdeki dönemde aile hekimliğine daha fazla önem vereceklerini belirterek, 27 bin aile hekiminin “sağlık danışmanı” olarak görev yapacağını duyurdu.

Bu yeni düzenlemeyle birlikte, aile sağlığı merkezlerinin hastanelerle daha yakın bir şekilde entegre edileceğini ifade eden Bakan Memişoğlu, sağlık hizmetlerinin daha etkin ve koordineli bir şekilde sunulmasını hedeflediklerini vurguladı. Bu yaklaşımın, 2. ve 3. basamak sağlık hizmetlerinin (hastaneler dahil) daha iyi bir şekilde birbirleriyle uyumlu çalışmasını sağlayacağını söyledi.

Toplantıda, Sağlık Bakanlığı'nın gelecekteki planları hakkında da bilgi veren Memişoğlu, bu adımla aile sağlığı merkezlerinin kapasitesinin artırılacağını ve sağlık sistemindeki çeşitli kademeler arasında daha güçlü bir entegrasyon sağlanacağını sözlerine ekledi.

AİLE HEKİMLİĞİNE BAŞVURU ÖZENDİRİLECEK

Birinci basamak sağlık hizmeti sunan aile hekimliğini kuvvetlendirirken, vatandaşlarımızın aile hekimine başvurmalarını teşvik edecek adımlar atacağız. Sorunların köküne gidecek, sorunları kökten çözme gayretinde olacağız. Aile sağlığı merkezlerimizdeki kurum kültürünü daha ileri seviyeye taşıyacak ve merkezlerimiz ile 2. ve 3. basamak sağlık kuruluşlarını entegre edeceğiz.

ANA POLİTİKA DOĞRULTUSU

Bakanlık görevine başladığımda ilk gittiğim yer Kahramanmaraş'ta aile sağlığı merkeziydi, ikincisi eczaneydi. Güçlendirme sadece Bakan olarak benim veya Bakanlık olarak bizim yapabileceğimiz bir şey değil. Bunu toplumsal politika hâline getireceğiz, Bakanlığımızın ana politikası yapacağız. Sağlık sisteminin hem sağlık çalışanları hem de toplum açısından daha da iyi noktaya gelmesi amacıyla çalışacağız. İnsanlar kendi sağlığını korumak için yardımcı olmuyorsa kamu otoritesi ne yaparsa yapsın başarılı olamaz, çünkü toplumun buna inanması ve inandırılması gerekir.

KÖTÜ ALGI YANLIŞ

Şehir hastanelerine 'sağlığın fiziksel şaheserleri' diyorum. Şehir hastanelerini Türkiye'nin geleceği ile ilgili sağlık bilgisinin üretileceği, çalışmaların yapılabileceği, sadece hizmet alanında değil, Türkiye'nin medarıiftiharı olacak bilimin ve teknolojin de geliştirileceği alanlar olarak planlıyoruz. Şehir hastanelerinde yalnızca destek hizmetleri firmalar tarafından yönetiliyor. Özel sektörün gelişmesi kamunun ilerlemesine de destek sunuyor. Şehir hastanelerinde bazı değişikliklere ihtiyaç olabilir, ancak hastaneler konusunda kötü algı oluşturmak yanlış.

ALARM DURUMU YOK

Maymun çiçeği ve COVID ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz. Ancak şu anda alarm durumumuz söz konusu değil. Eczanelerde ilaç temini konusunda sorun bulunmuyor.