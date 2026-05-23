Olay, Sarıköprü Mahallesi Atatürk Bulvarı’nda bulunan Akdemir Apartmanı’ndaki bir dairede meydana geldi. İddiaya göre, damat H.Y. ile kayınbabası B.E. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, H.Y.’nin kayınbabasını bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. B.E., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olay sonrası damat H.Y., polis ekiplerince gözaltına alındı.

