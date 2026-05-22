İnegöl spor camiasının önemli kulüplerinden Kafkasspor, olağanüstü kongrede yeni bir başarıya daha imza attı. Takım ruhu, sahadaki başarısı ve fair-play anlayışıyla dikkat çeken Kafkasspor, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından yılın futbol takımı ödülüne layık görüldü.

Düzenlenen kongrede, Yusuf Şevki Yücel tarafından Sedat Yavuz’a plaket takdim edildi.

Kafkasspor camiası, alınan ödülün kulübün ilçeye ve Türk sporuna kattığı değerin önemli bir göstergesi olduğunu ifade etti.

