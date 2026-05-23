Mutlak butlan kararı sonrası CHP'de hareketli günler yaşanıyor... Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı’nı ve 8 Ekim 2023 tarihli İstanbul İl Kongresi’ni tüm sonuçlarıyla birlikte iptal etmişti.

Mahkeme, kurultayda "irade fesadı" ve organize rüşvet eylemlerinin gerçekleştiği iddialarını yerinde bularak, Özgür Özel ve yönetimini tedbiren görevden uzaklaştırdı; Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin ise görevi devralmasına karar verdi.

GRUP BAŞKANI OLDU

Özel ve yanındakiler CHP Genel Merkezi'nde 'işgalci' konumunda kalırken, mutlak butlan kararı tanımadıklarını açıklamıştı. Genel başkanlığı düşen CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, bugün kararın TBMM ayağı için harekete geçti. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmaması nedeniyle partinin Meclis’teki yeni yönetimi için seçim yapıldı. Gerçekleşen basına kapalı toplantıda, CHP Grup Başkanlığı görevine Manisa Milletvekili Özgür Özel seçildi.

Özel'in saat: 14.00'te CHP'li üyelerle bir araya gelmesi ve partinin en üst karar organı olan PM'de "Kurultay" başlığını ele alması bekleniyor.

Toplantının ardından Özel'in, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayacağı tahmin ediliyor.