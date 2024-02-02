Bağcılar’da, çeşitli sınıflarda okuyan çocuklar, Gazze’ye yönelik saldırılarda çocukların ölmemesi için ateşkesin sağlanması için Birleşmiş Milletler’e mektup gönderirken ve Gazzeli çocuklara ise kartpostal gönderdi. Çocuklara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da eşlik etti.

Bağcılar’daki orta okullarda eğitim gören 11 bin 270 çocuğun Gazzeli çocuklar için duygularını çizerek yansıttığı kartpostallar ve yazdığı mektuplar, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Bağcılar Belediye Başkanı tarafından PTT’den Birleşmiş Milletler’e gönderildi.

Uluslararası kamuoyunun çeşitli eylemlerle Gazze özelinde Filistin ile gösterdiği dayanışma Bağcılar’daki çocuklar da katıldı. Bu kapsamda ilçede “Gazzeli çocuklar yalnız değildir” sloganı ile Hanzala çizgi karakterinin olduğu özel kartpostallar basıldı.

Bağcılar’daki ortaokullarda eğitim gören 11 bin 270 öğrenci, Gazzeli akranlarına paylaştıkları duygularını göndermeleri için kartpostallar hazırladı. Çocuklar, kart postallara en içten duygularını, çizerek ya da en derin ifadeler ile kartpostallara yazdı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ve Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, kartpostallarla beraber saldırıların bir an önce durması için yazılan mektubu Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliğine gönderdi.

Bakan Göktaş PTT girişinde çocuklara hitaben yaptığı konuşmada, “Sizlerden Allah razı olsun. Sizinle beraber 11 bin kardeşimiz mektup yazdı Gazze’ye. Bu inisiyatif için her birinize teşekkür ediyorum. Sayenizde inşallah tüm dünyaya güzel bir mesaj olur. Geleceğin vatandaşları olarak geleceğin liderleri olarak bizler tüm dünyaya özellikle çok umut oldu. İnşallah sizin de empati duygusunu, barışın, huzurun, güvenliğin sesi olacaksınız. Ve sizler sayesinde ateşkes sesini, yaşınızdaki çocuklar tüm dünyaya duyurulacak. İnşallah örnek olur. Her birinizi tebrik ediyorum, gurur duyuyorum. Sizlerle, iyi ki varsınız. Bir soykırım var ve maalesef dünya sessiz. Ölenlerin yüzde yetmişi kadın ve çocuklar ve dünya sessiz” dedi.

Konuşmanın ardından Bakan Göktaş ve Başkan Özdemir, çocuklarla birlikte mektubu imzalayıp BM Genel Sekreterliğine gönderdi. Çıkışta ise çocuklarla birlikte toplu fotoğraf çektirip ayrıldı.