Ankara'da faaliyet gösteren Şımart Teknoloji, akıllı robot üretiminde gaza bastı. Ev aletleri, mutfak aletleri, aydınlatma, enerji tasarruf ürünleri, kameralar, güvenlik kameraları, sağlıklı yaşam ürünleri ve evcil hayvanlar için teknolojik ürünler geliştiren Şımart Teknoloji, şimdide akıllı robot süpürge ve akıllı cam robotu ürünleriyle piyasaya giriş yaptı.



Katya adını verdiği robot süpürge ile Türkiye piyasasına giriş yapan firma, daha sonra robot süpürgeleri geliştirerek, Katya Z, Katya T, Katya P, Katya V, Katya V+, ve Katya U modellerini satışa sundu.

Son çıkardığı modellerinde LDS, Çift Hat Lazer ve dToF Teknolojisini kullanan Türk Mühendisler, Katya U modelinde 10 bin PA çekiş gücü olan robot süpürge ile dünya devi markalarla rekabete girdi. Tam bir fiyat performans ürünü olan Katya U modeli, 6400 maH yüksek batarya kapasitesine sahip.



Dünyayı kasıp kavuran büyük markaların ürettiği robotlarda kullanılan, otomatik mop yıkama ve kurutma teknolojisini Türk markası Şımart Katya Robot Süpürge markalarına entegre eden firma, ürünlerinde ultrasonik halı hanıma, nesne algılama, kenar ve köşe erişimli mop sistemi, hijyenik su döngösü, 4 litre temiz su tankı, 3 litre atık su tankı, ve 3 litre toz torbası gibi özellikler sunuyor.

Türk mühendisler, Şımart Teknolojisi markası ile akıllı cam robotları üretimiyle dikkat çekmeye başladı. 3 farklı model üreten Şımart Teknoloji, cam temizleme robotu, yeni nesil cam temizleme robotu ve son olarak kare cam temizleme robotu üretti.