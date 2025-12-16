

Ömerbey Mahallesi Bursa Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan Mudanya Taksi Durağı'nda beslenen ve "Berduş" adı verilen muhabbet kuşunun ölümü, duraktaki şoförleri derinden üzdü. Durağın adeta maskotu haline gelen Berduş'u çöpe atmaya gönülleri razı olmayan taksiciler, kendi imkânlarıyla mini bir mezarlık yaptı.



Uzun süredir durakta yaşayan Berduş'un, şoförler arasında "durağın muhabbetçisi" olarak anıldığını belirten esnaf, kuşun yalnızca bir hayvan değil, günlük hayatın neşe kaynağı olduğunu dile getirdi. Şoförler, "Bizlerle konuşur, seslenir, müzikler çalardı. Can taşıyan bir canlıydı. Çok seviyorduk. Kaybettiğimizde gerçekten çok üzüldük" ifadelerini kullandı.

Berduş'un ölümü sonrası onu çöpe atmayı hiç düşünmediklerini vurgulayan taksiciler, "Kuşlarımız da bir can taşıyor. Neden çöpe atalım? Bir mezarı olsun istedik" dedi.

Bu düşünceyle durağın yanına küçük bir mezar yapan şoförler, Berduş'u her gün hatırladıklarını söylediler.