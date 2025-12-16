Bakan Yerlikaya’nın paylaştığı bilgilere göre, 81 ilde düzenlenen denetimlerde 9’u yabancı uyruklu olmak üzere toplam 55 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Denetimler kapsamında 431 bin 446 kişinin kimlik kontrolü yapılırken, 972 düzensiz göçmen tespit edildi.

Türkiye’nin göç yönetiminde insan hak ve hürriyetlerine saygılı, hukuk ve medeniyet değerlerine bağlı bir anlayış benimsediğini vurgulayan Yerlikaya, kamu düzeni ve güvenliğinden taviz verilmeden tüm dünyaya örnek bir model sunulduğunu ifade etti.

Göç konusunun tüm boyutlarıyla ele alındığını belirten Yerlikaya; düzenli göç yönetimi, uluslararası koruma, gönüllü, güvenli ve onurlu geri dönüş, düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele, insan ticaretiyle mücadele ve entegre sınır yönetimi alanlarında çalışmaların kararlılıkla sürdürüldüğünü kaydetti.

Göç İdaresi Başkanlığı koordinesinde; Emniyet Genel Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Daire Başkanlığı, Jandarma Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Daire Başkanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yürütülen denetimlerde 28 bin 581 personel, 9 bin 109 ekip ile 5 bin 702 noktada görev yaptı.

Çalışmalar kapsamında 7 bin 617 umuma açık yer, 500 terminal ve 7 bin 37 diğer alan olmak üzere toplam 15 bin 154 yer kontrol edildi. Tespit edilen düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri gönderilme işlemlerinin başlatıldığı bildirildi.