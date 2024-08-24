Bursa’da alkol aldıktan sonra ailesiyle yaşadığı eve gelip kavgaya tutuşan genç, yoldan geçen gruba küfür edince hastanelik oldu.

Merkez, Osmangazi İlçesi Hüdavendigar Mahallesi 2. Derebent sokak üzerinde oturan Efe O. (23) ailesiyle yaşadığı sorun sonrası dışarı çıktı. Alkollü genç bir süre sonra geri gelip ailesiyle sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışmayı duyan bir grup ise gence müdahale etmek istedi. Fakat, öfkeli genç kendisini sakinleştirmek isteyen grubu da küfürler savurunca 5 kişiden dayak yedi. Genç adam sağlık ekiplerince, Çekirge Devlet Hastanesi’ne sevk edilirken, genci darp eden şüpheliler olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.