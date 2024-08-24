Yazar Hacer Özlem Çiçek tarafından kaleme alınan ve okuyucuyu manevi bir yolculuğa davet ’Artık Vakti Geldi’ kitabı, raflardaki yerini aldı.

Tasavvuf edebiyatının derinliklerine indiren ve A7 Kitap tarafından yayımlanan eser, hayatın zorluklarıyla mücadele eden herkesin kendini bulacağı bir hikâyeyi anlatıyor.

‘Artık Vakti Geldi’, doğmadan önce adı konulan, acılar ve zorluklar içinde büyüyen bir kadının hikâyesi. Babaannesini "mürşid" olarak benimseyen bu kadın, hayatın acımasız tarafıyla yüzleşirken dahi umudunu ve Allah’a olan güvenini hiç kaybetmiyor. Her ne kadar canlı canlı mezara konmuş gibi hissetse de zorbalıkların ve nefretin karşısında dimdik durmayı başarıyor.

Kitabın kahramanı, bu zorlu yolda türlü dikenlerle mücadele eden bir yolcu olarak karşımıza çıkıyor. Ancak bu dikenlerin, güllerin kokusunu almaya engel olmadığını, aksine bu yolculuğun tekâmül süreci olduğunu anlatıyor.

"Tamam" denmeden adım atmayan, "Git" denildiğinde ise yola çıkan bu kadın, kendi iç yolculuğunda geçmişiyle hesaplaşarak, unuttuklarını hatırlıyor ve yolculuğun sonunda yaşadıklarına farklı bir gözle bakmaya başlıyor. Bu süreç ona, her zorlukla beraber bir kolaylık olduğunu öğretiyor ve bu mesajı okuyucuyla paylaşmak istiyor.

Sadece kahramanın değil, aynı zamanda okuyucunun kendi yolculuğunun da izlerini bulacağı eser, tüm kitapçılarda ve web satış sitelerinde yerini aldı.