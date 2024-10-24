Küresel seyahat pazarı sağlayıcılarından BookingAgora, Sharm El Sheikh’e deneyim odaklı bir fam trip düzenledi.İSTANBUL (İGFA) - Online seyahat portalı BookingAgora’nın, Ajet ve Rixos Hotels iş birliğiyle düzenlediği Sharm El Sheikh destinasyon tanıtımına seyahat acenteleri katıldı.

Turizm sektöründen 16 kişinin katıldığı gezi, Rixos Otel Egypt & AJet Havayolları ve DMC Mena’nın destekleri ile gerçekleşti.

BookingAgora Kurucu Ortağı Murat Kahraman, 14 seyahat acentesine ev sahipliği yaptıkları geziyi ve elde ettikleri deneyimi kısaca şöyle anlattı:

"Misafilerimizi AJet’in Sabiha Gökçen Havalimanı kalkışlı tarifeli uçağıyla Mısır’a götürdük. AJet ekibi misafirlerimizi hazırladıkları hediye kitleri ile karşıladılar. Sharm El Sheikh Havalimanı’nda bizi bekleyen aracımız ve rehberlerimizle 2 gece konaklama yaptığımız Rixos Radamis Otel’e doğru hareket ettik. Burası 2 milyon metrekare alana kurulu 5- 6 otelden oluşan dev bir kompleks; Rixos Egypt’in yeni yatırımları olan bölge. Burada 2025 sonunda tamamlanması planlanan yeni bir tema park da yapılıyor aynı zamanda. Kompleks içinde yapımı devam eden yeni oteller de bitmek üzere. Gezide misafirlerimize sembolleşmiş Sharm El Sheikh aktivitelerini deneyimleme olanağı sağladık. Sabah erken saatlerde VIP elit teknesi ile Sharm El Sheikh Ras Muhammed turunu gerçekleştirdik. Öğlen yemeğini teknede yedik, belirlenen dalış noktalarında eğitmen eşliğinde tüplü dalışlar gerçekleştirdik. Su altındaki eşsiz zenginlikleri gözlemlerken profesyonel su altı çekim ekipleri fotoğraf ve video çekimleri ile bu etkileyici anlarımızı kayda geçti" diye konuştu.