İstanbul Silivri Kuzey Marmara Otoyolu'nda Kınalı Gişeleri girişinde 2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı kazanın otobüs içi kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Silivri Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı gişeleri mevkiinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, İstanbul istikametine seyreden, 59 ALV 748 plakalı yolcu otobüsü ile 59 ADN 734 plakalı otomobil gişelere geldiği esnada çarpışmış, araçlar gişelerin beton blokları arasında sıkışmıştı. Kazayı gören otobüsteki yolcular ekiplere haber vermesi üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, kaza yerinde adeta can pazarı yaşanmıştı. Ekipler araç içinde sıkışan yolculardan G.Ş.'yi (16) ağır olarak hastaneye kaldırmıştı. Araç içindeki anne Fatma Şengün ve Emin Şengün olay yerinde hayatını kaybetmiş, yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden Fatma ve Emin Şengün çiftinin cenazesi morga kaldırılmıştı.

2 kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin yaralandığı feci kazanın otobüs içi kamera görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde gişelere yaklaşan otobüsün otomobile çarparak sıkıştırdığı görülüyor.