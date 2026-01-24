Bursaspor Mersin İdmanyurdu'nu 3-0 yendi.

İlk 11: Kerem Matışlı, Ertuğrul Ersoy, Alperen Babacan, Rahmetullah Berişbek, Barış Gök, Eyüp Akcan, Soner Aydoğan, Muhammet Zeki Dursun, Halil Akbunar, Ertuğrul İdris Furat

İlk 11: Murat Demir, Furkan Güneş, Yusuf Uzabacı, Mehmetcan Yapal, Muhammet Yasir Gül, Ali İlkebir Korkut, Serhat Akın Özdemir, Ahmet Mumin Papaker, Muhammet Ali Güney, Aslan Gök, Berk Can Yıldızlı

Maçtan önemli dakikalar

38. dakikada Bursaspor golü buldu ve öne geçti. Bu dakikada gelişen ayakta ceza sahasında önüne gelen pası şık bir dönüşle önüne aldı ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Plase vuruşu ile topu filelerle buluşturdu.

72. dakikada Bursaspor farkı ikiye yükseltti. Ceza sahası içinde Barış Gök’ün önüne düşen topa genç oyuncu çapraz pozisyondan sert bir vuruş yaptı ve topu ağlara gönderdi.

90+1'de Barış Gök topu ağlara göndererek skoru 3-0’a taşıdı. Maç bu skorla sona erdi.