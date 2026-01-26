AK Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, saha çalışmaları kapsamında Kestel ilçesinde bir dizi programa katıldı. İlk olarak önceki dönem Kestel İlçe Başkanları ile bir araya gelen Gürkan, ardından Kestel ilçesi mahalle muhtarlarıyla buluştu. Muhtarların öneri ve taleplerini dinleyen Gürkan, programının son durağında 1.000’in üzerinde teşkilat mensubunun yer aldığı AK Parti Kestel İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı.

İlçe Danışma Meclisi’ndeki coşkulu kalabalığa konuşan Gürkan, teşkilatın ortaya koyduğu tabloya dikkat çekerek, "Güçlü varlığınız birçok partiyi kıskandırıyor. Genel merkezlerinde genel kurul yapıyorlar ama bu kadar kalabalığı toparlayamıyorlar" ifadelerini kullandı.

"Hizmetler sahada çalışan teşkilatın eseridir"

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’un kısa sürede önemli hizmetler gerçekleştirdiğini belirten Gürkan, "Bu hizmetler hiçbir zaman tek bir başkanın ya da ekibin kendi başına yapacağı işler değildir. Sahada olursanız, vatandaşla birlikte hareket ederseniz, onları dinlerseniz, taleplerini alırsanız hizmetler de arka arkaya gelir" dedi.

AK Parti olarak hiçbir zaman mazeret siyaseti yapmadıklarını vurgulayan Gürkan, "Biz hizmet siyaseti yaptık. Vatandaşımız ne istiyorsa onu yapmanın gayretinde olduk. Asla masa başında siyaset yapmadık. Sokakta, mahallede, gençlerimizin arasında olduk" diye konuştu.

"Türkiye güçlü ve güven veren bir ülke"

AK Parti’nin 24 yıllık hizmet sürecine değinen Gürkan, "Ortaya konulan eserlerle sadece Türkiye değil, tüm İslam coğrafyası gurur duyuyor. Dışarıdan bakıldığında güçlü iradeye sahip, komşularına huzur ve güven veren bir Türkiye görülüyor. Bunun devam etmesi için Sayın Cumhurbaşkanımıza hep birlikte sahip çıkmaya devam etmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Kestel’in çehresi değişecek"

Bir çok yeni proje ile birlikte özellikle Kozluören Mahallesi’nde yapılan çalışmaların ve Kazancı Mahallesi’nde hayata geçirilecek mesire alanı projesinin Kestel’e büyük değer katacağını vurgulayan Gürkan, bu yatırımların tamamlanmasıyla ilçenin çehresinin değişeceğini söyledi.

Muhtarların talepleri dinlendi

Program öncesinde muhtarlarla istişare yaptıklarını belirten Gürkan, doğal gaz, yol, gölet, baraj, altyapı ve internet hatlarıyla ilgili çok sayıda talep aldıklarını söyledi. Kırsal mahallelere doğalgaz ulaştırılması konusunda çalışmaların sürdüğünü dile getiren Gürkan, 2027 yılı sonuna kadar Kestel’in dağ eteklerindeki tüm köylerini doğalgaza kavuşturmayı hedeflediklerini açıkladı.

Zamlar üzerinden Büyükşehir’e eleştiri

Bursa Büyükşehir Belediyesi’ni su ve ulaşım zamları üzerinden eleştiren Gürkan, "Suya yüzde 30 zam dediler, arkasından vatandaşa yüzde 100, yüzde 150 zamlı faturalar gelmeye başladı. 400-500 liralık faturalar, bin 400, bin 500 liralara çıktı. Geçtiğimiz hafta ulaşıma da tekrar zam yapıldı. Dediler ki fazla bir zam yapmıyoruz, yüzde 14 zam yapıyoruz, 35 lirayı sadece 40 lira yapıyoruz. Detaylarına baktığımızda, 8,5 liralık bileti 12 liraya çıkarıp yüzde 40 zam yaptıkları ortada. Bu yetmedi, uzun hatlarda 27,5 liralık fiyatları 40 liraya çıkarıp yüzde 45 zam yaptılar. 1 Nisan’da göreve geldiklerinde 12 liralık Bursaray ücreti bugün 40 lira. Aradaki artış yüzde 233." diye belirtti.

"Hamitler’de vahşi depolamaya geri dönüldü"

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin katı atık yönetimi konusundaki uygulamalarını da eleştiren ve geçmişte başlatılan projelerin iptal edildiğini belirten Gürkan, "2017 yılında biz Büyükşehir bizdeyken bir proje başlattık. Büyükşehir bizde olsaydı bu proje devam edecekti ama kendilerince iptal ettiler. Alternatif bir alan da üretemediler. Şimdi Hamitler Çöplüğü’nde yeniden vahşi depolama yapılıyor ve orası perişan hale getirildi. Yakında orası da dolacak." diye konuştu

"Su gibi çöp de gıdım gıdım toplanırsa şaşırmayın"

Başkan Gürkan, yaşanan süreçlerin ilerleyen dönemde daha büyük sorunlara yol açabileceğini ifade ederek, "Bugün vatandaşlarımızdan su kesintileriyle ilgili şikâyetler geliyor, ‘gıdım gıdım su veriliyor’ deniliyor. Yarın öbür gün ‘haftanın belli günlerinde çöp toplayacağız’ derlerse hiç şaşırmam" dedi.

"Köy yerleşik alanları konusunda biz adım attık"

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin "Köy yerleşik alanları genişliyor, Bursa için yeni plan Haziran’da" açıklamalarına da tepki gösteren Başkan Gürkan, "Biz bu düzenlemeleri yıllar önce yaptık. Köy yerleşim alanlarının sınırlarını 100 metreden 300 metreye çıkardık. Birçok köyümüz için kırsal gelişim alanı planlarını hazırlayıp bakanlığa verdik. Aradan beş yıl geçmiş, şimdi çıkıp ‘Haziran’da yapacağız’ diyorlar. Bu, bizim aklımızla alay etmektir." diye ifade etti.

Toplantıda konuşan Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol da, sahada yürütülen çalışmaların Kestel’de hizmetlerin aralıksız devam ettiğinin göstergesi olduğunu belirterek, ilçede devam eden yatırımlar ve projeler hakkında teşkilata geniş kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

"Son iki ayda bin 240 yeni üye"

AK Parti Kestel İlçe Başkanı Nesri Demir, toplantının 2025 yılı çalışmaları ve yol haritasını değerlendirmek amacıyla yapıldığını belirterek, teşkilatın sahadaki aktif çalışmaları sayesinde önemli bir ivme yakalandığını ifade etti. Demir, "Kestel teşkilatı olarak geçtiğimiz yıl partimize bin 240 yeni üye kazandırdık" dedi.

İlçe Kurucu Yönetim Kurulu Üyelerine plaket takdiminin yapıldığı Danışma Meclisi toplantısının sonunda, AK Parti’ye katılan yeni üyelere Genel Başkan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen teşekkür belgeleri Başkan Davut Gürkan tarafından verildi.